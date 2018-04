IAAF suspende e apaga resultados de Marion Jones

A Federação Internacional de Atletismo (IAAF) suspendeu, nesta sexta-feira, a atleta norte-americano Marion Jones por dois anos sob a acusação de doping. Além disso, a entidade esportiva apagou os resultados da atleta até o dia 1.º de setembro de 2000, data que, de acordo com Jones, teria começado a utilizar substâncias proibidas. A suspensão começa a ser contada a partir do dia 8 de outubro, e a IAAF recomendou ao Comitê Olímpico Internacional (COI) que retire todas as medalhas ganhadas por Jones desde 2000, assim como os prêmios financeiros recebidos, que seriam US$ 700 mil (aproximadamente R$ 1,2 milhão). "O Conselho da IAAF recomenda ainda que a direção executiva do Comitê Olímpico Internacional (COI) desqualifique a sra. Jones e as equipes de revezamento 4x100 m e 4x400 m dos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 e que insista na devolução de todas as medalhas", disse a nota oficial da IAAF. Outra recomendação da IAAF é que as atletas que competiram com Jones nos 4x100 m rasos, nas Olimpíadas de Sydney, em 2000, também percam suas medalhas, já que contaram com a ajuda de uma atleta dopada. Tida como a atleta do século, Marion Jones confessou, no mês passado, ter mentido durante as investigações federais que os Estados Unidos conduziram em 2003 sobre o uso de esteróides em competições domésticas e internacionais. Ao mesmo tempo, a atleta admitiu o uso do esteróide tetrahidrogestrinona, conhecido como "THG", produzido por um laboratório na cidade de San Francisco, na Califórnia.