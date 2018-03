Iaaf vai aumentar controle contra a EPO A Federação Internacional de Atletismo (Iaaf) anunciou nesta segunda-feira que vai aumentar o número de provas em que serão realizados os testes antidoping em busca da substância Eritropoietina (EPO), com vistas aos Jogos Olímpicos de Atenas. A entidade revelou que as competições mais visadas para o controle serão os 400 metros e os 400 metros com barreira. Em 2003, a Iaaf realizou 3.393 testes e 120 deram positivos.