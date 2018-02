IAAF vai mesmo punir velocistas gregos Depois de três meses de ampla investigação, a Junta de Revisão de Doping da Federação Internacional de Atletismo (IAAF) não tem mais dúvidas do envolvimento dos velocistas gregos Kostas Kenteris e Katerina Thanou na tentativa de ambos despistar o controle antidoping, pouco antes do início dos Jogos Olímpicos de Atenas. ?Agora será iniciado os procedimentos disciplinares de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento da IAAF?, diz nesta quinta-feira um comunicado da entidade na internet. O ex-treinador dos atletas, Christos Tzekos, também é acusado de distribuir substâncias proibidas e interferir no processo do controle de doping. Os três têm até o dia 16 de dezembro para tentar responder às acusações da IAAF. Caso sejam condenados pela entidade - eles devem ser suspensos provisoriamente e depois, por até dois anos -, Kenteris e Thanou podem recorrer junto à Corte Arbitral do Esporte (CAS).