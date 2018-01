IAFF apela contra absolvição de gregos A Federação Internacional de Atletismo (IAAF) decidiu nesta sexta-feira apelar ao Tribunal Arbitral do Desporte, da decisão da Federação Grega que absolveu os velocistas gregos Costas Kenteris e Ekaterini Thanou da acusação de violação das regras antidopagem durante os Jogos Olímpicos de Atenas. "Decidimos apelar ao tribunal sobre esse assunto. Os dois estão suspensos até a audiência?, declarou o porta-voz da IAAF, Nick Davies. A audiência ainda não está marcada, mas deverá ocorrer num prazo aproximado de três meses. Campeão olímpico nos 200 metros e vice-campeã olímpica nos 100 metros em Sydney-2000, Kenteris e Thanou se transformaram em ídolos na Grécia. Eram as maiores esperanças de medalha do país no atletismo. Só que na véspera da abertura dos Jogos eles não compareceram a um exame de doping surpresa aplicado pelo COI. Procurados, eles não foram encontrados na Vila Olímpica. No dia seguinte, os dois foram localizados num hospital e justificaram a ausência no exame dizendo que haviam sido vítima de um acidente de trânsito.