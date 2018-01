Ian Thorpe escapa de tragédia em NY O nadador australiano Ian Thorpe - seis vezes campeão do mundo e ganhador de três medalhas de ouro nas Olimpíadas de Sydney - escapou por muito pouco de estar entre as vítimas do World Trade Center, em Nova York. Thorpe esteve nos edifícios momentos antes dos atentados. Ele planejava subir até o mirante, mas preferiu voltar ao hotel onde estava hospedado para pegar uma máquina fotográfica que havia esquecido. Ao chegar ao hotel, foi informado que dois aviões haviam se chocado contra as torres gêmeas, no maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos.