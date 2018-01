Ian Thorpe nega uso de substâncias proibidas O ex-nadador Ian Thorpe disse neste domingo, 1, em entrevista coletiva na cidade de Melbourne que sempre cumpriu as normas antidoping, em resposta a um suposto uso de substâncias proibidas. A Federação Internacional de Natação (Fina) solicitou ao Tribunal de Arbitragem do Esporte (TAD), com sede em Lausanne (Suíça), que investigue um caso de "níveis anormais" de duas substâncias proibidas encontradas em um nadador durante um teste realizado em maio do ano passado. Na última sexta-feira, o jornal francês L´Equipe informou que o nadador em questão é Ian Thorpe, que se aposentou oficialmente em novembro de 2006. Em sua entrevista, Thorpe afirmou acreditar que todos os exames médicos e científicos demonstrarão que ele está "limpo".