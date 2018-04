Ian Thorpe: processo é anulado A Federação Internacional de Natação (Fina) desistiu da investigação sobre um possível doping do australiano Ian Thorpe. O nadador havia apresentado níveis anormais de testosterona e epitestosterona em um exame antidoping em maio de 2006, durante o Mundial de Melbourne. O jornal francês L?Equipe denunciou o caso em março deste ano e a Fina abriu uma investigação sobre o caso. "Não há elementos suficientes para seguir com esta ação. Informamos o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) e a Agência Antidoping Australiana (Asada)", afirmou o diretor executivo da Fina, Cornel Marculescu. Com a decisão, Thorpe, que encerrou carreira no fim de 2006 e sempre alegou inocência, manteve limpa sua reputação de atleta. Na carreira, o nadador conquistou cinco medalhas de ouro olímpicas e 11 títulos mundiais que lhe renderam a reputação de maior nadador da história da Austrália.