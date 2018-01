Ian Thorpe quebra a mão em acidente doméstico O nadador australiano Ian Thorpe, recordista mundial dos 200 e 400 metros livre, quebrou a mão direita em um acidente doméstico. O representante do atleta, David Flaskas, explicou que a fratura aconteceu quando Thorpe escorregou em sua casa. "Ele não pensou que tivesse machucado até que a mão começou a inchar e a doer. Uma radiografia confirmou a ruptura do osso", revelou Flasks em entrevista ao jornal australiano The Daily Telegraph. Apesar da fratura, Flaskas ficou aliviado, pois ele acreditava que a queda poderia ter trazido conseqüências bem mais graves para o nadador. "Se fosse o pulso ou o ombro teria sido pior. O ocorrido não é motivo de preocupação e ele voltará aos treinos muito em breve". Thorpe, que conquistou cinco medalhas de ouro em Jogos Olímpicos - três em Sidney (2000) e duas em Atenas (2004) - pretende encerrar a carreira após a Olimpíada de Pequim, em 2008.