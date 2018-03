Ian Thorpe quebra o próprio recorde O australiano Ian Thorpe superou nesta terça-feira o próprio recorde mundial nos 400 metros, estilo livre, ao estabelecer o tempo de 3m40s08 nas piscinas de Manchester, onde acontece os Jogos da Comunidade Européia. A marca anterior do ?Torpedo? era de 3m40s17 e havia sido conquistada há exatamente um ano, em Fukuoka, no Japão. A nadadora inglesa Zoe Baker também bateu o recorde mundial dos 50 metros livre, com 30s57.