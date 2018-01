Iate Clube tenta recuperar glamour Na tentativa de resgatar o glamour de outros tempos, o Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ) se prepara para receber os barcos da 7.ª Regata Cape Town (Cidade do Cabo) to Rio, com chegada prevista a partir do dia 20. A largada ocorreu dia 4 e dois barcos brasileiros participam da competição. "O panorama mundial não favorece mais a realização deste tipo de prova, por causa da crise geral", lamentou o presidente da comissão de regatas internacionais do ICRJ, o almirante Roberto Monnerat. "Não temos grandes patrocinadores, como a regata Volvo Ocean Race, por ser um evento entre clubes (ICRJ e Royal Cape Yacht Club), o que torna ainda mais difícil a sua realização." Apesar da dificuldades, todos os organizadores da regata comemoram a sua reedição, após três anos de interrupção. O evento foi realizado pela primeira vez em 1971, quando participaram 65 barcos de 17 países. Os outros foram em 1973, 1976, 1993, 1996 e 2000. Entre 76 e 93, a disputa da Cape to Rio foi interrompida por uma exigência da Organização das Nações Unidas (ONU), devido a problemas do apartheid (regime de segregação racial) na África do Sul. Este ano, a competição reúne 33 veleiros de 8 países. Dentre eles, dois barcos brasileiros: o Adrenalina Pura, um multicasco de 64 pés de comprimento, comandado por Georg Ehrensperger, e o Acalantis, monocasco de 45 pés, do comandante Biffignandi. "O custo é muito alto para os brasileiros participarem. O Adrenalina Pura deve estar gastando cerca de US$ 80 mil (R$ 2646 mil) competindo com oito tripulantes", explicou Monnerat. O percurso é de aproximadamente 3.600 milhas náuticas (6.670 km). Depois de sair da Cidade do Cabo e subir a costa do continente africano e atravessar o Oceano Atlântico, os participantes chegam ao Brasil pelo litoral nordestino e descem a costa brasileira até o Rio, onde cruzarão a fita dentro da Baía de Guanabara.