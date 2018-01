Iatismo: Brasileiro terá 200 crianças Pelo menos 200 crianças disputarão, a partir de sábado, o 31.º Campeonato Brasileiro de Iatismo da Classe Optmist, na praia de Porto Grande, em São Sebastião. Amanhã acontece o congresso técnico da competição, quando serão feitas as medições técnicas nos barcos e as incrições dos competidores. As disputas finais e a cerimônia de premiação serão dia 17. O Campeonato terá competições individuais e por equipes. Participam crianças de 13 Estados brasileiros, divididas em quatro raias e pelo menos seis regatas, facilitando a largada e melhorando as condições de segurança. Apenas os três melhores de cada Estado poderão competir. O Brasileiro de Optmist promete revelar novos talentos para o iatismo brasileiro, como já aconteceu no passado. Grandes atletas brasileiros passaram pela classe Optmist, como o hexacampeão mundial da classe laser Robert Scheidt, além de Thomas Summer e Mark Pineda. Entre os favoritos estão Marcos e Martine Grael, filhos do velejador Torben Grael. Outro destaque da competição serão as crianças que participam do Projeto Navegar, idealizado por Lars Grael, que foi secretário nacional dos esportes durante o Governo FHC, que visa ensinar a prática da vela a crianças de baixa renda.