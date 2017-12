Iatismo: polonês lidera Classe Finn Com o mar agitado pelo vento leste, em torno de dez nós, o polonês Mateuz Kuzsneirewicz assumiu nesta terça-feira a liderança do Mundial da Classe Finn, disputado no Rio de Janeiro. Kuzsneirewicz ficou em segundo na única regata do dia, ganha pelo britânico Andrew Simpson. O polonês tem 28 pontos perdidos. O brasileiro mais bem colocado na quarta regata desta terça foi Bruno Prada, em 8º.