Iatismo: Scheidt busca novo título Com as três regatas que venceu, nesta terça-feira, o pentacampeão mundial da classe Laser, Robert Scheidt, praticamente assegurou o título da Semana Pré-Olímpica de Vela, no Lago Paranoá, em Brasília, segunda seletiva para a definição da equipe permanente de vela olímpica em 2002.