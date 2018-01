Iatismo: Zarif vence em Ilhabela O veleiro Áries IV, do comandante Jorge Zarif, venceu a 32.ª Semana de Vela de Ilhabela, encerrada neste domingo. A disputa foi marcada por regatas equilibradas e o campeão só foi definido no último dia. ?O evento foi excelente. Nem posso me estender nos elogios porque fui o campeão?, disse Zarif, de 47 anos, velejador olímpico em Los Angeles/84 e Seul/88.