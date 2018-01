Iatistas chegam ao Estreito do Drake O brasileiro Betão Pandiani e o sul-africano Duncan Ross são os primeiros velejadores do mundo a atravessar o Estreito de Drake em um veleiro sem cabine. A marca foi conquistada por volta da 1h30 da madrugada deste sábado, quando o veleiro Satellite chegou à Antártida depois de quatro dias de viagem por um dos mares mais temidos do mundo.