Ibirapuera: decisão do Contru sai amanhã Antes do treino de hoje, o Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, que abriga o Ginásio do Ibirapuera, onde será realizada a Copa do Mundo de Ginástica, de sexta a domingo, foi vistoriado. O local está interditado e amanhã sai a decisão do Contru sobre a possibilidade de o ginásio sediar a competição. O juiz Rômulo Russo Júnior não quis adiantar a avaliação das instalações, mas demonstrou estar satisfeito com as reformas do local. "Decisão judicial não se adianta, mas posso dizer que estou muito contente por ver o carinho e o zelo que a Secretaria da Juventude, Esporte e Turismo teve com o local", declarou. Lars Grael, o secretário, afirmou com otimismo: "Estou seguro. Nenhum outro ginásio do Brasil tem essa segurança que o Ibirapuera está oferendo."