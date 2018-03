Ibirapuera ganha novo projeto de arquitetura O escritório paulista de arquitetura Vigliecca Associados venceu o Concurso Nacional para Modernização do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, o Ibirapuera. A proposta de readequação do espaço prevê a manutenção das linhas arquitetônicas originais do conjunto, com a reorganização do espaço. Segundo o arquiteto, Mário Rodrigues, o projeto "amarra" os prédios existentes visando a unidade do conjunto. Entre as intervenções mais significativas estariam, por exemplo, a cobertura do complexo aquático (das piscinas) e a criação de um grande centro de entretenimento, com serviços, lojas e restaurantes. O concurso de arquitetura foi criado pelo Governo do Estado, em dezembro de 2002. O governador Geraldo Alckmin elogiou o nível dos 47 projetos apresentados. Alertou que, construído em 1954, quando a cidade tinha 3,5 milhões de habitantes - hoje são mais de 10 milhões - precisa ser "ampliado e modernizado". Mas a idéia do governo não é colocar dinheiro no processo, mas sim contar com recursos da iniciativa privada. De acordo com o governador, o próximo passo será a contratação dos bancos que irão elaborar a engenharia financeira para, em seguida, fazer o edital de licitação das obras e o modelo de concessão para a iniciativa privada. O secretário da Juventude, Esporte e Lazer, Lars Grael, acredita que em cinco meses será possível começar os trabalhos. Em três anos o Ibirapuera estaria pronto. Estado e Prefeitura são parceiros na defesa da candidatura de São Paulo, contra o Rio, aos Jogos Olímpicos de 2012. A secretária municipal dos Esportes, Nadia Campeão, disse que a "modernização do Ibirapuera ajudará São Paulo na candidatura." A idéia da Prefeitura é recolocar a cidade no circuito das principais competições internacionais, atraindo outros eventos como a Fórmula 1 para a cidade. Alckmin anunciou, inclusive, provas que já virão para São Paulo nos próximos meses, como a Liga Mundial Masculina de Vôlei, dias 24 e 25, o Troféu Brasil de Atletismo, de 12 a 15 de junho - a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) foi quem financiou e realizou a recuperação completa da pista do Estádio Ícaro de Castro Mello - e a Liga Mundial de Pólo Aquático, de 27 a 29 de junho, no Pacaembu.