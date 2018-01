Ibirapuera ganha pista de atletismo Os atletas que costumam treinar na pista de atletismo do Ibirapuera, como Maurren Higa Maggi, recordista sul-americana dos saltos triplo e em distância e dos 100 metros com barreiras, terão de encontrar alternativas nos próximos meses. Mas ninguém está se importando porque a ?casa? do atletismo paulista, o Estádio Ícaro de Castro Melo, ganhará um piso novo, vermelho terra, de borracha natural, uma pista classe A nos padrões da Associação Internacional de Federações de Atletismo (Iaaf). Com a reforma, a Secretaria de Estado de Esportes e Turismo restringirá a realização de jogos de futebol e eventos culturais no local. A obra, que começou esta semana, deverá estar concluída em 120 dias. A pista, orçada em US$ 500 mil, será paga pela Bolsa de Mercadorias & Futuros. Além do piso da marca italiana Mondo, com projeto da Playpiso, o estádio terá sensor de queimada na largada, área de aquecimento interligada à pista e equipamentos (sarrafos, colchões, barreiras, etc). A pista de São Paulo será a terceira das Américas a ter piso de 14 milímetros de espessura da Mondo (as outras são as de Edmonton, Canadá, e de Kingston, Jamaica). ?Será uma pista macia?, diz o técnico de Maurren, Nélio Moura. O governo do Estado abriu um concurso para arquitetos, para a elaboração de projetos de remodelação do complexo Constâncio Vaz Guimarães, de 47 anos. Mas o estádio de atletismo poderá, inclusive, merecer mais algumas reformas antes do restante do conjunto. O secretário de Esportes, Lars Grael, disse que ?São Paulo quer resgatar o templo do atletismo nacional e trazer de volta o Troféu Brasil?, após oito anos de ausência. Admite a possibilidade de o governo fazer a troca das cadeiras, acesso para deficientes e, em parceria com a iniciativa privada, a instalação de um novo placar. A BM&F também acertou a continuidade de sua equipe de atletismo, a principal do Brasil, para a temporada de 2003. O time terá 100 atletas, 9 técnicos (parceria com o Pão de Açúcar no time de fundistas) e a principal estrela do atletismo, Maurren, de 26 anos. A saltadora venceu várias provas internacionais importantes em 2002 e terminou o ano como a terceira melhor do ranking mundial (7,02 m), atrás das russas Tatyana Kotova (7,42 m) e Tatyana Ter-Mesrobyan (7,06 m). Maurren vem ganhando destaque internacional e foi convidada a escrever no Jornal dos Atletas da Iaaf. No primeiro artigo, além de seu sonho em ganhar uma medalha no Mundial de Paris, em agosto, fala no namorado Antônio Pizzonia, da Jaguar, dizendo que gostaria que se tornasse ?um novo Ayrton Senna?.