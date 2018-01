Ibirapuera recebe Troféu Brasil de Atletismo nesta quinta As provas de salto serão destaques no Troféu Brasil de Atletismo, a partir desta quinta-feira e até domingo, na pista do Estádio Ícaro de Castro, no Ibirapuera, em São Paulo. A competição terá Jadel Gregório, segundo do ranking mundial no salto triplo, a volta de Maurren Higga Maggi, que não competia desde 2003 (quando foi suspensa por doping), no salto em distância, e Fabiana Murer, terceira do mundo no salto com vara. ?Será apenas minha terceira competição em São Paulo esse ano, estou animada para saltar no Ibirapuera. Não quero prometer nada, mas quero saltar bem, dar espetáculo, mostrar o meu salto, que é bonito?, afirma Fabiana Murer, de 25 anos, que chegou terça-feira de Atenas, Grécia, trazendo a medalha de prata da Copa do Mundo. Bateu três vezes o recorde sul-americano do salto com vara (4,66 m é a marca atual), disputou oito Grand Prix, ganhou dois ouros e duas pratas. Maurren será a primeira a disputar uma final, do salto em distância, na sexta, às 14h30. O salto com vara, com Fabiana Murer, será no sábado, às 15h30. Jadel, que também ganhou medalha de prata na Copa do Mundo de Atenas, chegará a São Paulo na quinta-feira e sua prova, o salto triplo, terá final no domingo, às 9h30. O torneio define os campeões brasileiros das 44 provas olímpicas do programa e será seletivo para o Sul-Americano da Colômbia, a partir do dia 28. O Troféu também marca o início da fase final da preparação dos atletas brasileiros para os Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007.