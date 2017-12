Ibirapuera reúne o melhor dos radicais ?O sucesso é uma experiência coletiva.? Dessa forma, o velejador Roberto Pandiani resume sua dedicação de dez anos ao esporte, que já o levou a vencer três grandes desafios, atravessando mares brasileiros e do exterior. A expedição mais recente durou 45 dias, entre Ushuaia, ao sul da Terra do Fogo, na Argentina, e a Antártida. Utilizando um barco catamarã de 21 pés, sem cabine, Pandiani, ao lado de Duncan Ross, realizou mais uma etapa do seu projeto de vida. ?Minha motivação de velejar é o amor que tenho à vela e a esse tipo de barco, muito rápido e competitivo.? Além da Travessia do Drake, Pandiani realizou as expedições Miami-Ilha Bela, em 1994, percorrendo 7.500 milhas pelo Caribe, Amazônia e costa brasileira, e a Expedição Rota Austral, que partiu de Puerto Montt, no Chile, contornou o Cabo Horn, no extremo sul do continente, e depois toda a Patagônia Argentina, até chegar ao Rio, totalizando 4.500 milhas, no ano 2000. Outro ponto que prende Pandiani à vela é a possibilidade de ver a realização de um trabalho detalhado. "Uma expedição começa dois anos antes, com o planejamento da estrutura necessária", disse. "Eu e o Ross chegamos à Antártida, mas todos os fornecedores de equipamentos também participaram, de alguma forma, do nosso sucesso." A próxima empreitada de Pandiani não é menos ambiciosa: entre 2004 e 2005, pretende velejar entre Miami e a Groenlândia - a expedição será dividida em duas etapas: de Miami a Nova Iorque, a partir de maio de 2004, e de Nova Iorque até a Groelândia, entre abril e setembro 2005. "As etapas da viagem são interligadas, o que facilitará nosso trabalho", explica. Pandiani é um dos 270 expositores e 22 palestrantes da Adventuire Sports Fair, que tem apoio da Rádio Eldorado e foi aberta nesta quarta-feira, no Pavilhão da Bienal, no Ibirapuera. Os ingressos custam R$ 12. Menores de 10 anos não pagam.