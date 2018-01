Ídolos do atletismo não intimidam ?Pitbull? Correr ao lado de Claudinei Quirino, André Domingos e Édson Luciano, estrelas da Seleção Brasileira do revezamento 4x100m, não intimida Fábio "Pitbull" Gonçalves da Silva. O quarteto, representando a equipe da Unoeste/Br Telecom, venceu nesta sexta-feira a prova do Troféu Brasil e bateu o recorde da competição com o tempo de 38s77, na frente da equipe Arpoador (40s00), e Guarulhos (40s72). A competição termina neste domingo no estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera, com a participação de mais de 7000 atletas de 88 clubes. "Me chamam de Pitbull porque nunca caí em treino, nem passo mal, nem vomito", justifica o apelido. Mas a fama de durão de Fábio, que nesta sexta abriu o revezamento, vai muito além das pistas: "Já passei muita dificuldade na vida. Já levei tiro de raspão quando estava andando com uns moleques na rua, já passei fome e até acabei assaltando quando fui na onda de uns meninos. Antes de vir para São Paulo, com 17 anos, estava andando por um caminho não muito certo. Quando me encontrei no atletismo passei a ser feliz. Sou casado há quatro anos e tenho uma filha de três", conta. Para Fábio, correr ao lado dos melhores atletas do país, que conquistaram a prata nos Jogos Olímpicos de Sydney/2000, não é uma pressão: "Quando comecei a correr em Presidente Prudente com eles, em 2001, eu já tinha na cabeça que podia ser melhor do que todos. Ninguém é absoluto na equipe, por isso que eu vou conseguir vaga para o Pan de São Domingos sábado, ou domingo." O índice dos 100m é de 10s21, e a melhor marca do atleta é 10s31. "Vocês vão ver e podem me cobrar. Eu vou ao Pan, Mundial e Jogos Olímpicos de Atenas/2004. Sei que Deus guardou alguma coisa para mim lá na frente. Eu nem ia correr o revezamento, só os 100m, mas o Vicente (Lenílson) sentiu uma dor nas costas e eu fui escalado pelo Jaime (Neto Júnior, técnico do grupo). Nasci para ser luz onde há trevas." No número de inscrição de Pitbull, 212, estava escrito "Isaías 30:41". "Esse versículo da bíblia diz o seguinte: Os filhos do Senhor voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, e andam e não se cansam", explica. Em 2002, Pitbull participou da equipe brasileira que conquistou o primeiro lugar no Campeonato Ibero-Americano. Claudinei, um de seus grandes amigos, já aponta: "Ele vai ser substituto de alguém que se aposentar na Seleção. Eu e o André sairemos depois do Pan e do Mundial, a hora dele vai chegar." Mas além de companheiros de profissão, Fábio considera Claudinei e André verdadeiros irmãos. "Quando cheguei em Presidente Prudente, teve dias em que não tinha nada para comer em casa. O André foi ao mercado e fez uma compra no valor de R$ 600 para mim. Uma outra vez, em que faltou gás de cozinha em casa, o Claudinei me deu dinheiro para comprar. O que vou levar deles e que aprendo todo dia é a humildade de todos eles. Eles têm uma vida boa, e nem por isso ficam esbanjando por aí. Eu mesmo, melhorei muito: cheguei em São Paulo com uma bolsa. Hoje, preciso de um caminhão para levar as coisas embora." A competição segue neste sábado, a partir das 9h, com entrada gratuita no Estádio Ícaro de Castro Melo, com entrada pela Rua Abílio Soares, 1.300, no Ibirapuera.