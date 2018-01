Ídolos no ringue, fora-da-lei nas ruas Tyson, Bowe e Morrison, Liston, Dokes e Tubbs. Berbick, Ali e Johnson. O que estes boxeadores têm em comum além de terem conquistado o título mundial dos pesos pesados? Todos arranharam seus currículos por passarem um bom período na cadeia. Há uma semana a principal categoria do pugilismo sofreu mais dois revezes com a condenação de dois de seus ex-campeões. O jamaicano Trevor Berbick, que conquistou o cinturão mais cobiçado do boxe em março de 1986 e perdeu o título oito meses depois diante do fenômeno Mike Tyson, se entregou às autoridades canadenses após ser acusado de roubo. Ele também cumpriu pena por estupro e estava sob condicional. Outro que vai passar 18 meses atrás das grades será Riddick "Big Daddy" Bowe. Campeão em 1992, ao derrotar Evander Holyfield, Bowe surgiu como sucessor da era Mike Tyson. Mas após dois combates polêmicos com o polonês Andrew Golota - nos quais venceu só porque o adversário abusou dos golpes abaixo da cintura - perdeu o rumo. Há cinco anos, tentou sequestrar sua mulher e os cinco filhos. A história paralela entre pesos pesados e a prisão começou no início do século 20. Jack Johnson, primeiro negro campeão dos pesados, entre 1908 a 1919, foi perseguido dentro e fora dos ringues. O "Gigante de Galveston" cumpriu pena por estar ao lado de um mulher branca. Detalhe: era uma das quatro mulheres com quem casou. O boxe salvou a vida de Sonny Liston. Após uma infância conturbada, com várias passagens pela polícia, Liston encontrou o boxe em 1953, aos 21 anos. Fez história, ao protagonizar dois combates contra Muhammad Ali. Mas não conseguiu se livrar dos problemas e, em 1970, foi encontrado morto em sua casa, em Las Vegas. A autópsia diagnosticou overdose de drogas. A lenda diz que a máfia teria "eliminado" o "Urso Feio". Muhammad Ali também teve sua passagem pela prisão. Mas por um motivo nobre. Ao se recusar a servir o exército norte-americano na Guerra do Vietña, o ex-Cassius Clay revoltou o governo e as autoridades norte-americanas. Hoje é reconhecido como um herói. Tommy Morrison também quase virou um grande ídolo. Loiro, forte, bonito, o lutador de Kansas, para ganhar notoriedade chegou a dizer que era primo do ator John Wayne. Carregava a esperança dos Estados Unidos de terem um pugilista verdadeiramente norte-americano campeão dos pesos pesados. Morrison chegou a entusiasmar. Acumulou nocautes rápidos e chocantes, mas seu "queixo de vidro" o tornou alvo fácil para os fortões Ray Mercer e Lennox Lewis. Em 1996, anunciou que era portador do vírus da Aids. Chegou a fazer um combate no Japão, mas depois sumiu. Voltou a ser manchete, mas nas colunas policiais por dirigir bêbado e agredir policiais. Atualmente, o astro de Rocky 5, ao lado de Sylvester Stallone, relembra seus tempos de glória na prisão. Michael Dokes e Tony Tubbs, campeões na década de 80, também trocaram as luvas pelas drogas. Mike Tyson jogou fora sua credibilidade, ao ser condenado por estupro, morder as orelhas de Evander Holyfield, brigar no trânsito e sempre estar disposto a qualquer tipo de confusão. Como Paul Newman mostrou tão bem em "Marcado pela sarjeta", filme de Robert Wise (1956), ao interpretar Rocky Graziano, peso médio da década de 50, estes eternos campeões do boxe encararam a vida como um adversário insuperável.