Ilhabela terá barco campeão mundial O velejador Eduardo Souza Ramos trouxe para Ilhabela o barco campeão mundial de vela oceânica (classe IMS), o "Mitsubishi Motors", e a estréia está confirmada para o próximo sábado, na regata Eldorado FM/Alcatrazes por Boreste que abre a 28ª Semana de Vela de Ilhabela. Na sexta-feira, foi a vez do navegador Amyr Klink anunciar sua participação na mesma prova, com o "Paraty", na classe Bico de Proa. "A competição vai mostrar o excelente momento que a vela vive no Brasil", diz José Manoel Nolasco, diretor de vela do Yatch Club de Ilhabela. Depois da abertura, no sábado, dia 14 de julho, a semana terá mais quatro provas de percursos médio e triangular, de quarta a sábado, todas somando pontos para a classificação final de cada classe. O patrocínio da Semana de Vela é da Volvo Ocean Race, o novo nome da regata Whitbread (2001/2002), e Semp Toshiba. Recordista da prova até Alcatrazes, o experiente Klaus Bieckark competirá com um barco de 32 pés, o "ESPN Brasil" , cuidando da tática, tendo ao lado o campeão olímpico Robert Scheidt (comandante) e Marcos Ferrari que vai secretariar a embarcação. Com este veleiro, a equipe de Bieckark venceu no Campeonato Brasileiro, em Angra dos Reis. "Acho que no tempo corrigido, teremos boas chances se as condições favorecerem", explica Bieckark. Na prática, condições ideais para embarcações menores significam ventos fracos ou médios e poucas ondas. Ventos fortes e grandes ondas podem comprometer sua participação. Bieckark correu duas vezes a regata Eldorado FM/Alcatrazes, vencendo uma e terminando mal outra. "Não penso em bater outra vez o recorde. Mas acho que posso sonhar com a vitória", avalia. Com duas vitórias cada, Torben Grael com o "PoliBrasil" e Mark Essle com "Corupira" são os principais vencedores da Semana de Ilhabela. Os dois velejadores voltarão a competir e Torben terá ao seu lado o irmão Lars Grael, no veleiro "Sorsa/Telemar". "O objetivo principal, este ano, é fazer uma regata com apuro técnico, com ênfase nas comissões de julgamento. O velejador vai se sentir seguro na competição", analisa Edgard Rombauer, da Design & Sign Marketing, responsável pela organização do evento. Esta é a primeira vez que a D&S, de Edgard, Elton Ramirez e Pepito Colomer, trabalha com a Semana de Vela. Até o final de semana, 93 barcos já estavam inscritos e o número de participantes poderá superar o recorde de 116 veleiros, o maior da história da competição. Este ano, as provas estarão abertas às classes IMS, ORC, RGS, Bico de Proa e Multicasco. "Nossa preocupação, entretanto, é a qualidade do evento. Teremos uma série de atividades na região para quem passar a semana em Ilhabela, inclusive atrações só para as crianças", explica Edgard. A Marinha confirmou que a fragata União dará a largada da regata Eldorado FM/Alcatrazes por Boreste, no sábado. O vencedor receberá o troféu Marinha do Brasil.