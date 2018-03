Olá, amigos leitores, ontem tive a oportunidade de acompanhar o duelo entre Cruzeiro e Santos. Os mineiros praticamente engoliram a equipe da Baixada Santista. O principal ponto que pesou foi a escalação do meio-de-campo. Enquanto o time celeste tinha os habilidosos Ramirez, Charles e Fabrício (ex-Corinthians), o Peixe tinha os limitados Marcinho Guerreiro, Rodrigo Souto e Adriano. Não tinha como, né? A Raposa deitou e rolou. O que dizer então do baile que o Guilherme e o Wagner deram em cima do Fabão e do Marcelo? Meu Deus do céu!!! O elenco do Santos parecia ter comido uma feijoada completa no almoço de domingo. Para piorar, o técnico Emerson Leão resolveu mais uma vez substituir o Molina, único toque de qualidade do time. Assim não dá! Está parecendo até perseguição com o colombiano. Só sei que com a saída dele aí sim a equipe santista foi trucidada. As coisas têm de ser repensadas na Vila Belmiro. A boa campanha na Libertadores iludiu muita gente. Pena que era uma ilusão passageira. * * * * * O São Paulo jogou muito mal contra o bom time do Coritiba. O que me parece é que a equipe do Morumbi ainda não digeriu bem a eliminação para o Fluminense na Libertadores. O empate de ontem acabou sendo péssimo para o Tricolor, que figura numa posição complicada na tabela de classificação. Tudo bem que ainda tem tempo para se recuperar, mas, se a diretoria não contratar reforços para esse time do Muricy, pela primeira vez em anos os tricolores ficarão de fora da Libertadores. Outra coisa: esses dirigentes do São Paulo não podem nem cogitar a saída do Muricy. Poucas vezes vi um cara tão comprometido com um clube como ele. Se isso acontecer, aí que tudo vai mesmo para o vinagre. * * * * * Tenho dito que o argentino Herrera está arrebentando com a camisa do Corinthians. Mas outro jogador que vem ajudando muito a equipe do técnico Mano Menezes é o meia Douglas, que é um autêntico camisa 10. Ele joga visivelmente diferente, chegando com facilidade na frente e batendo no gol com freqüência. O Douglas é o jogador que estava fazendo falta para o Timão. Uma pena que ele não vai poder atuar contra o Botafogo na semifinal decisiva da Copa do Brasil. Aliás, por falar na competição, penso que o Corinthians tem tudo para se classificar à final. Apesar dos desfalques importantes, o Mano vai montar um time bem postado na marcação, dando liberdade para o Dentinho e o Herrera atacarem. No meu ponto de vista o Acosta deveria começar jogando contra o time carioca. Ele tem entrado bem nas últimas partidas e tem poder de decisão. * * * * * Tenho a informação que o Denis, ex-lateral do Santos, já assinou com o Corinthians e será apresentado no Parque São Jorge amanhã. Pode ser uma boa aquisição, já que desde a saída do Coelho o Timão tem encontrado dificuldades para encontrar um bom ala. O Carlos Alberto, que tem jogado, é volante de origem. Não tem a mesma pegada ofensiva de um ala. * * * * * O desejo de boa sorte vai para o Kaká, jogador do Milan e considerado pela Fifa o melhor do mundo em 2007. Ele passou por uma operação no joelho e vai ficar um tempo de molho. Pela humildade que tem esse menino e toda bola que ele joga, merece demais uma recuperação rápida. Força Kaká!!! COLABOROU RENATO NALESSO