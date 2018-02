''''Imperador, não. Aqui no São Paulo quero ser só Adriano''''

O atacante Adriano foi apresentado ontem, no Estádio do Morumbi, como o principal reforço do São Paulo para a disputa do Campeonato Paulista e, principalmente, a Taça Libertadores de 2008. Vestindo a camisa número 10, sorridente e procurando mostrar que está totalmente recuperado da depressão e do alcoolismo, problemas que o afetaram nos últimos meses, o jogador assumiu a culpa pelos erros que cometeu enquanto defendia a Inter de Milão e disse que quer aproveitar a chance dada pelo São Paulo para voltar a ser o Adriano que todos conheceram como ?Imperador?. Enquanto, isso, aliás, prefere nem ser chamado pelo apelido que o consagrou na Europa. "É uma honra ser conhecido como Imperador, mas, no momento, prefiro que me chamem só de Adriano mesmo", pediu. "Imperador só mais para a frente, quando voltar à Itália", disse. Em relação ao péssimo momento vivido desde a Copa do Mundo de 2006, Adriano não usou meias palavras. "O último ano foi um ano perdido na minha vida. Ninguém teve culpa do que aconteceu comigo, só eu", resumiu. "Errei, percebi os meus erros e agora tenho certeza de que não vou mais cometê-los", acredita. PSICOLOGIA Adriano deixou claro, durante sua apresentação, que os problemas psicológicos estavam atrapalhando seu rendimento tanto quanto a falta de condicionamento físico. "Eu estava triste, mas, quando botei o pé aqui no São Paulo, vi na hora que esta podia ser a minha segunda casa", disse Adriano. "Estou fazendo algo que não fazia havia tempo, que é voltar a sorrir. Agora, me sinto cercado por pessoas que gostam de mim e, assim, estou pronto para pensar no meu futuro", comentou o jogador. "Nem gostaria mais de falar do passado: é hora de pensar no futuro." Em nome de sua recuperação, Adriano garante ter deixado de lado o alto salário que recebia na Inter de Milão para defender o São Paulo. "Dinheiro, neste momento, não é importante. Abri mão de dois salários para me tratar aqui e não me arrependo", disse Adriano. No acordo feito entre Inter e São Paulo, os italianos pagarão 70% dos vencimentos do atacante e o São Paulo, 30%, o que equivale a R$ 160 mil. Voltar à seleção brasileira é um dos maiores objetivos de Adriano com a camisa do São Paulo. "Foi por isso que escolhi o São Paulo. Acredito que o Dunga estará olhando também para os jogadores daqui, embora quem jogue lá fora sempre está um pouco acima", comentou. Adriano espera não ter dificuldade de entrosamento com os novos companheiros - até porque já conhece alguns deles. "Já atuei com o Dagoberto nas seleções de base e estive com o Rogério Ceni na seleção principal", lembrou. "Não quero rivalizar com ninguém, mas disputar a idolatria da torcida." Na apresentação também estiveram o vice-presidente de Futebol do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, e o assessor especial da Presidência, João Paulo de Jesus Lopes, que esclareceu que o contrato de empréstimo de Adriano foi prorrogado até o dia 10 de julho de 2008, portanto, mais de uma semana depois do jogo final da Taça Libertadores.