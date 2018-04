Imprensa grega destaca sucesso dos Jogos De acordo com uma análise feita neste domingo pela imprensa grega, os Jogos Olímpicos de Atenas foram ?excelentes, maravilhosos e bem organizados". O resumo dos 17 dias de competições considera que se deve tirar proveito das instalações, mas lembra a conta que terá de ser paga. Segundo análises econômicas, o custo dos Jogos de Atenas 2004 poderia passar de 10 bilhões de euros, contrariando a cifra inicial de 6 bilhões. O jornal "Elefterotipia" inclui o título "Happy End" com um resumo de "doping contra êxito". Já o "Kathimerini" destaca "saldo positivo, mas agora começam as dificuldades". Na avaliação dos dois jornais, tudo funcionou perfeitamente. O doping, no entanto, estendeu sua sombra durante a primeira semana dos Jogos. A imagem da capital foi "excelente", a segurança funcionou bem e os cidadãos cooperaram, segundo os veículos de comunicação. No setor do turismo, o movimento foi inferior ao esperado, mas entre os turistas e os jornalistas há uma imagem positiva.