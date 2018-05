Imprensa mundial repercute medidas adotadas pelo COI para salvar Rio 2016

SÃO PAULO - As recentes declarações sobre as medidas tomadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para tentar solucionar os atrasos referentes às obras para os Jogos Olímpicos do Rio 2016 repercutiram na imprensa mundial. Em entrevista na Turquia, o presidente do COI, Thomas Bach, revelou uma série de iniciativas para permitir que sua entidade passe a ter "papel central na coordenação" das ações e decisões dos preparativos do Rio de Janeiro, com a contratação de uma consultoria independente para avaliar diariamente o andamento das obras na cidade.

Um artigo publicado no Wall Street Journal classifica a atitude de "complicada" e reforça que o COI será mais ativo em relação a preparação dos Jogos no Rio. Além disso, a publicação também cita a saída da presidente da Empresa Olímpica Municipal, Maria Silvia Bastos, há 10 dias.

O Los Angeles Times vai além. A publicação americana destaca os atrasos nas obras dos Jogos, os problemas enfrentados com os trabalhadores e reforça a preocupação de o Brasil não estar pronto para o evento. Para o jornal, o COI estaria correndo contra o tempo para "salvar" a Olimpíada.

O Washington Post comenta sobre a equipe que será enviada para o Rio, comenta que a entidade fará o máximo para que o evento seja um sucesso, mas faz questão de ressaltar que Thomas Bach, presidente do COI, não descarta realizar os Jogos Olímpicos em outro lugar, caso persistam os atrasos nas obras.

Na quinta-feira, em entrevista ao Estado, o advogado Alberto Murray Neto, ex-integrante do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e da Corte Arbitral do Esporte, disse que a presença no Rio do diretor executivo do COI, Gilbert Felli, "é uma pressão efetiva". "Não digo nem só em relação às instalações olímpicas, mas à cidade que não tem transporte, não tem segurança, com uma Baía de Guanabara suja..."