Incansável, Scheidt já pensa no Mundial O velejador Robert Scheidt também foi um dos atletas que chegou ao Brasil neste sábado. Com duas medalhas olímpicas na classe Laser (ouro em Atlanta/96 e prata em Sydney/2000), hexacampeão mundial e tricampeão pan-americano - ele comentou, ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a conquista do centésimo título na carreira, obtido na Semana Pré-Olímpica de Vela, em Atenas. "Foi muito gratificante vencer. Ainda mais da maneira tão disputada. Venci o sueco (Daniel Birgmark) nos últimos 100 metros", comemorou. Segundo ele, o mais emocionante não foi o resultado alcançado, e sim a confiança que ganhou para disputar o Mundial de Cádiz, na Espanha daqui a 10 dias. "Vou à Espanha buscar o meu sétimo título. É a competição mais importante para mim", disse Scheidt. Neste sábado mesmo Scheidt viajou para Ilhabela para comemorar o título com a família e aproveitar para fazer o que mais sabe: velejar. "Vou continuar trabalhando para chegar ao Mundial com a cabeça boa e velejar tudo o que sei."