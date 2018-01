Incêndio destrói mansão de Tyson Um incêndio destruiu grande parte da mansão do ex-campeão mundial de boxe, Mike Tyson, avaliada em US$ 1,5 milhões. No momento do incidente, haviam cinco pessoas na casa, mas ninguém saiu ferido. Tyson não estava na residência. O pugilista se encontra em Las Vegas preparando-se para o combate diante de David Izon, marcado para o dia 2 de junho, em Washington. As causas do incêndio ainda não foram determinadas.