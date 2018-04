Incêndio: polícia grega prende suspeitos A polícia grega deteve, neste sábado, dois empregados do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Atenas, acusados de haver provocado um incêndio nos arredores da Vila Olímpica e das instalações destinadas às provas de mountain bicke. A informação foi divulgada por uma emissora de rádio local. Os funcionários detidos estavam trabalhando com uma serra elétrica da qual teria saído uma fagulha que originou o fogo no bosque, na tarde de sexta-feira. O incêndio foi controlado horas nais tarde por 65 bombeiros, quatro hidroaviões e 21 carros-pipa. As chamas ameaçaram temporariamente as instalações onde serão disputadas as provas de mountain bicke, no Monte Parnitha.