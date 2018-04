Índia demite técnicos do halterofilismo A Índia demitiu Pal Singh Sandhu e o bielo-russo Leonid Taranenko, técnicos da sua equipe olímpica de levantamento de peso, porque dois dos atletas que foram a Atenas tiveram resultado positivo no exame antidoping. O teste de Pratima Kumari, da categoria 63 kg, deu positivo para testosterona, enquanto o exame de sua companheira Sanamacha Chanu (53), acusou um diurético, que pode ser usado para ocultar esteróides. ?O governo cancelou o contrato de Leonid Taranenko e o de Pal Singh Sandhu, com efeito imediato?, disse nesta terça-feira o ministro dos Esportes, por meio de um comunicado. O governo e o Comitê Olímpico Indiano iniciaram investigações separadas para casos de doping. Na semana passada, Kumari culpou os dois treinadores, informando que eles lhe davam injeções de maneira regular.