Índia surpreende e bate República Checa na Copa Hopman No segundo dia de jogos da Copa Hopman, competição mista de tênis entre países, a Índia surpreendeu ao bater neste domingo a favorita República Checa por 2 a 1, pelo Grupo B da competição, que sendo realizada na cidade de Perth, na Austrália. No primeiro duelo, Sania Mirza, 65ª colocada do ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA), superou Lucie Safarova (45ª) com um duplo 6/2, em apenas 55 minutos. No confronto seguinte, Tomas Berdych, 13º do mundo pela lista da ATP, empatou o duelo para os checos ao superar Rohan Bopanna (281º) também por 6/2. No confronto decisivo, disputado em duplas mistas, Mirza/Bopanna superou Safarova/Berdych por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 7/6 (10/5). Na próxima quarta-feira, a equipe indiana voltam à quadra para enfrentar a Croácia, que joga nesta segunda-feira contra a Espanha. O Grupo A da Copa Hopman é formado por Rússia, Estados Unidos, Austrália e França.