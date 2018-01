Índices do Pan desestimulam atletas Os índices rigorosos fixados para o Pan-Americano de São Domingos, na República Dominicana, para provas do atletismo que não têm tradição no Brasil, como o salto com vara, têm aborrecido os atletas, principalmente depois que o Rio ganhou a sede dos Jogos de 2007. ?Como fazer um Pan aqui se não dermos aos atletas condições de crescimento? O Pan de 2003 pode ajudar no desenvolvimento da modalidade?, afirma o técnico Elson Miranda. O índice fixado para a prova masculina é de 5,60 metros. Para a feminina, de 4,30 m. Os atletas terão de fazer as marcas para garantir vaga em São Domingos, de 1 a 17 de agosto. O melhor brasileiro é Gustavo Rehder, com 5,37 m ? foi sexto no Pan de Winnipeg (1999). A juvenil Carla Rosa da Silva, com 4 m, é a recordista brasileira. No último Pan, Fabiana de Almeida Murer saltou 3,60 m ? foi oitava. O País tem outra juvenil em ascensão, Micaela Heitkotter, de 17 anos, que já salta 3,85 m. ?Esperava um índice alto, de 4,10 m, que já seria um novo recorde brasileiro, mas 4,30 m é difícil hoje. Receio que as meninas fiquem desestimuladas, desistam?, diz Elson, para quem o único programa de desenvolvimento para o salto é da BM&F Atletismo. Os índices foram fixados pelo Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) que segue, desde 97, o critério de levar atletas com chance de medalha. O técnico João Paulo Alves da Cunha, do Conselho, observa que a exigência leva o nível técnico do esporte a evoluir. Para o Pan, o Brasil adotou os índices A ou B da Associação das Federações Internacionais de Atletismo para o Mundial de Paris, em agosto, ou o primeiro resultado de Winnipeg. ?Em provas em que a área geográfica é forte, como a velocidade, com EUA, Canadá e Jamaica, adotamos o índice A. Temos a limitação de atletas em algumas provas, mas é o critério?, diz João Paulo. Serão 515 atletas em 44 provas no Pan e o Brasil, teoricamente, pode levar 40. ?Mesmo com esses índices, teremos mais de 40.? Elson questiona o fato de que serão atletas de modalidades que já estão mais desenvolvidas.