Índios disputam esportes diferentes no Mato Grosso

Arco e flecha, natação no rio, arremesso de lança, corrida de tora, cabo de força e o curioso "cabeça-bol" são algumas das modalidades esportivas dos I Jogos Interculturais Indígenas de Mato Grosso, que começam nesta quarta-feira. Cerca de 400 índios de dez etnias diferentes competirão até sábado nas modalidades, que são as mesmas disputadas nos jogos indígenas nacionais, que acontecem a cada dois anos desde 1996. O evento é organizado pela ONG Comitê Intertribal de Memória e Ciência Indígena (ITC) e pela secretaria municipal de Esportes de Campo Novo do Parecis. O evento rendeu à pequena cidade no Mato Grosso a participação no revezamento da tocha dos Jogos Pan-Americanos, que serão disputados em julho no Rio de Janeiro. A tocha chega nesta quarta-feira à Campo Novo do Parecis, que se enfeitou para a cidade. Segundo um dos idealizadores do evento, Carlos Terena, do Comitê Intertribal, os jogos servem para integrar melhor as diferentes etnias indígenas do Estado. O Mato Grosso tem cerca de 40 etnias indígenas diferentes, das quais dez participarão nos jogos.