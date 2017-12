Indoor de Adestramento chega à final Com a participação de conjuntos do Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, termina neste domingo, na Sociedade Hípica Paulista, o 1º Campeonato Indoor Sul-Americano de Adestramento. As provas terão início às 9 horas, com as categorias menores. Para as 18 horas, está marcada a grande final para a categoria senior. O destaque do evento é o conjunto formado pela amazona brasileira Micheline Shulze e Frape. Micheline já conquistou vaga para o Mundial da Espanha, em 2002, em Jerez de La Frontera.