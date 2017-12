Infecção na mão tira queniano da Maratona de São Paulo O queniano Richard Kiprano não vai participar da Maratona de São Paulo, neste domingo. Ele está internado desde a última terça-feira no Hospital do Servidor Público, com uma infecção na mão direita chamada de "celulite-de-mão". O processo infeccioso se originou após o atleta sofrer acidente com vidro em sua terra natal. Ele vem tomando antibiótico na veia e está fora de perigo, embora esteja vetado para a prova.