Inglaterra confirma candidatura aos Jogos Depois um longo período de especulações e incertezas, o governo britânico anunciou nesta quinta-feira seu apoio ?incondicional? à candidatura de Londres para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2012. Em cerimônia realizada na Câmara dos Comuns, a ministra de Cultura, Comunicações e Esportes, Tessa Jowell, disse estar ?encantada? com a possibilidade de sediar um evento tão importante. Ela antecipou que o primeiro ministro Tony Blair já telefonou para o presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Jacques Rogge, para informar sobre a decisão. ?Estamos colocando nossa candidatura para ganhar. A prata não nos serve?, disse a ministra. A candidatura inglesa foi confirmada com atraso, segundo ela, por uma série de razões, mas principalmente pelas incertezas provocadas pela guerra contra o Iraque. O presidente da Comitê Olímpico Inglês, Craig Reedi, comemorou. ?Esta é a decisão mais significativa em favor do esporte britânico em muitas gerações?, disse. Londres, no entanto, terá de enfrentar fortes concorrentes. As cidades de Nova York, Madri, Paris, Moscou e Leipzig já confirmaram suas candidaturas. São Paulo e Rio de Janeiro brigam para a ser escolhida pelo governo brasileiro. O período de inscrições de candidaturas termina no dia 15 de julho. A escolha da sede será feita pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em julho de 2005.