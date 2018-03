Inglaterra conquista 11.ª taça Com o terceiro título do Manchester United, a Inglaterra se iguala a Itália e Espanha com o maior número de conquistas na Copa dos Campeões. Cada país levantou 11 vezes a taça. Os espanhóis concentram suas vitórias em 2 equipes. O Real Madrid é o recordista geral, com nove títulos, sendo cinco seguidos (1956 a 1960). O Barcelona foi campeão em duas oportunidades. Na Itália, o privilégio é de 3 clubes. O Milan soma sete campeonatos, enquanto Inter e Juventus ficam com dois cada. O domínio inglês é o mais descentralizado. Quatro times já tiveram o gosto de ser o melhor da Europa. O líder é o Liverpool, com cinco títulos. O Manchester United venceu pela terceira vez e ultrapassou o Nottingham Forest, campeão nos anos de 1979 e 1980. O Aston Villa se consagrou uma vez. Detalhe: os clubes ingleses ficaram cinco anos fora das competições européias, depois da Tragédia de Heysel, quando 38 torcedores morreram na decisão entre Juventus e Liverpool, na Bélgica, em 1985.