Inglaterra divulga cidades candidatas à Copa de 2018

As cidades escolhidas pelos ingleses foram as seguintes: Birmingham, Bristol, Leeds, Liverpool, Londres, Manchester, Milton Keynes, Newcastle/Gateshead, Nottingham, Plymouth, Sheffield e Sunderland.

A Fifa irá anunciar a sede do Mundial de 2018 em dezembro de 2010, no mesmo ano em que a África do Sul receberá a Copa do Mundo. Em maio, o comitê da candidatura inglesa fará uma apresentação à Fifa para tentar convencer a entidade de que é a melhor opção como sede.

Com a divulgação das cidades escolhidas, Derby, Leicester e Hull foram descartadas entre as candidatas a abrigar possíveis jogos da competição na Inglaterra.

Na última terça-feira, o governo britânico assinou termos de compromisso para garantir a realização do evento no país, caso vença a disputa com outros países. Gordon Brown, primeiro-ministro britânico, e os chefes dos departamentos governamentais mais relevantes assinaram garantias no valor de 300 milhões de libras para fornecer o apoio financeiro necessário e de infraestrutura.