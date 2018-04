Inglaterra manda técnico embora após vexame

A Associação Inglesa de Futebol (FA) não aceitou de forma passiva a desclassificação da Inglaterra da Eurocopa 2008, após derrota para a Croácia, em Londres. Os dirigentes anunciaram ontem a demissão do técnico Steve McClaren, que já era bastante contestado por torcedores e pela imprensa. O English Team perdeu para a Croácia por 3 a 2, na noite de quarta-feira, e, assim, não conseguiu vaga para disputar a mais importante competição do continente, a ser realizada na Suíça e na Áustria. Um empate, no Estádio de Wembley, com mais de 80 mil pessoas, seria suficiente para os ingleses. ''''É um dos dias mais tristes da minha carreira'''', afirmou McClaren, ontem, após ter recebido o aviso da demissão. ''''Mas entendo a decisão da Federação, por causa da grande decepção que a eliminação representou para a nação e para os torcedores.'''' A imprensa inglesa não poupou críticas ao trabalho do técnico e ao desempenho dos jogadores nas Eliminatórias para a Eurocopa. A Inglaterra não ficava fora de uma competição expressiva desde a Copa de 1994. FELIPÃO EM ALTA Os dirigentes vão correr, agora, atrás de um substituto para McClaren, que havia assumido o cargo após o Mundial da Alemanha. O nome mais cotado é o de José Mourinho. O português deixou recentemente o comando do Chelsea, com o qual fez bastante sucesso. Mas Mourinho não é o único que atrai interesse. Luiz Felipe Scolari, em alta na Europa - classificou, anteontem, Portugal para a Eurocopa -, também pode receber convite. No ano passado, já foi chamado pelos ingleses, mas preferiu seguir em Portugal.