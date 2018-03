Inglaterra supera Holanda e Cristiano Ronaldo define triunfo de Portugal

A seleção inglesa deu ainda mais esperanças ao seu torcedor de que possa fazer boa figuração na Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, ainda que em um amistoso morno, a equipe se impôs diante da reformulada Holanda e a derrotou por 1 a 0, em duelo disputado em Amsterdã.

+ Confira o noticiário das seleções da Copa da Rússia

Dirigida por Gareth Southgate, a Inglaterra foi uma das primeiras equipes a obter a sua vaga no torneio na Rússia. E nesta sexta fez um teste interessantes contra uma das seleções mais tradicionais do mundo, a Holanda, que decepcionou ao não se classificar à Copa e a quem não derrotava desde a Eurocopa de 1996.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Inglaterra teve pela frente um adversário reformulado, agora sob o comando de Ronald Koeman, com a aposta na renovação da sua seleção e em uma dupla de ataque formada por Depay e Bas Dost. Eles, porém, não deram muito trabalho ao sistema defensivo inglês.

Ainda que desfalcada de Harry Kane, lesionado, a Inglaterra foi superior durante a maior parte do amistoso e definiu o seu triunfo aos 13 minutos do segundo tempo, no momento em que a Holanda até era mais perigosa. No lance, Lingard acionou Rose, que cruzou rasteiro. A zaga holandesa fez o corte parcial, mas a bola sobrou para o próprio Lingard, que bateu de primeira, da meia-lua, para marcar um belo gol.

Classificada à Copa do Mundo, a Inglaterra está no Grupo G, que também conta com Bélgica, Panamá e Tunísia. Na próxima terça-feira, disputará amistoso com a Itália. Um dia antes, os holandeses vão encarar Portugal.

CRISTIANO RONALDO EVITA DERROTA DE PORTUGAL

Dois dos destaques da temporada europeia, Cristiano Ronaldo e Mohammed Salah confirmaram a importância deles para suas seleções nesta sexta-feira. Mas quem brilhou mais foi o craque do Real Madrid, que marcou os gols da sua seleção no triunfo por 2 a 1 sobre o Egito, nesta sexta-feira, em amistoso entre duas equipes classificadas à Copa do Mundo.

O Egito foi quem saiu na frente, com o gol marcado por Salah, aos 11 minutos do segundo tempo, em chute de fora da área. Esse poderia ter sido o gol da vitória do Egito, não fosse o brilho de Cristiano Ronaldo nos acréscimos do segundo tempo.

Primeiro, aos 46 minutos, ele completou de cabeça um cruzamento de Quaresma. A jogada se repetiu aos 49, quando Quaresma cruzou para Cristiano Ronaldo testar novamente para as redes, sacramentando o triunfo dos atuais campeões da Eurocopa.