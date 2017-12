Inglês assume liderança na classe Finn Uma briga de campeões olímpicos esquentou a disputa do Mundial da classe Finn, no Rio. O inglês Ben Ainslie, ouro em Sydney na classe Laser, assumiu a liderança do Mundial, com 27 pontos perdidos (um descarte), deixando em segundo o polonês Mateusz Kuzsnierewicz, ouro em Atlanta na Finn, com 34 pontos perdidos. O melhor brasileiro é João Signorini, em 16º.