Inglês ganha medalha de ouro no ciclismo O inglês Bradley Wiggins ficou com a medalha de ouro na prova de perseguição individual de 4 km do torneio olímpico de ciclismo. Na final, ele marcou o tempo de 4min16s304 contra 4min20s436 do australiano BradleyMcGee. Na disputa do bronze, o espanhol Sergi Escobar, com 4min21s947, levou a melhor sobre o inglês Rob Hayles, com 4min22s291.