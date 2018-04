Inglês leva ouro no km contra o relógio O ciclista inglês Chris Hoy conquistou nesta sexta-feira a medalha de ouro na prova do quilômetro contra o relógio do torneio olímpico de ciclismo com o tempo de 1min00s711. Arnaud Tournant, da França, com 1min00s896, levou a prata, enquanto o bronze ficou com o alemão Stefan Nimke, com 1min01s186.