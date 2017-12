Inglês lidera Mundial da Classe Finn Os brasileiros fizeram uma dobradinha no penúltimo dia do Mundial da Classe Finn, nesta quinta-feira, no Rio. Bruno Prada venceu e Jorge Zarif foi segundo na sétima regata. Bruno soma 79 pontos perdidos, o mesmo número de João Signorini, o Joca ? a vitória desta quinta-feira garantiu a Bruno o 10º lugar; Joca segue em 11º. A liderança do Mundial é do inglês Ben Ainslie (30 pontos perdidos), terceiro nesta quinta. O polonês Mateusz Kusznierewicz é o segundo (48 pontos).