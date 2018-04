Inglês rival de Scheidt se afoga nos EUA Dono de duas medalhas olímpicas na classe Star, Andrew Simpson, de 36 anos, morreu afogado quinta-feira durante um treino para a America's Cup na Baía de São Francisco - o velejador foi um dos rivais do brasileiro Robert Scheidt nos Jogos de 2008 e 2012.O catamarã da equipe sueca AC72 virou por causa do vento acima do normal. Acredita-se que Simpson ficou cerca de dez minutos sob o barco de mais de 20 metros. Os médicos fizeram, em vão, várias tentativas de ressuscitação. Os outros 11 integrantes da equipe sueca foram resgatados com vida.