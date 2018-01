Inglesa bate recorde de navegação A inglesa Ellen MacArthur, de 28 anos, enfrentou mares agitados, ventos de mais de cem quilômetros por hora, uma vela rasgada, queimaduras, equimoses, cansaço e até a companhia de uma baleia. Mas atingiu seu objetivo de completar a viagem solitária de 41.841 quilômetros ao redor do mundo em um barco a vela no tempo recorde de 71 dias, 14 horas, 18 minutos e 33 Segundos. O recorde anterior pertencia a Francis Joyon, que registrou o tempo de 72 dias, 22 horas, 54 minutos e 22 segundos, em fevereiro de 2004. Às 5h29 (hora local) da tarde de segunda-feira, Ellen cruzou uma linha imaginária entre Ushant, França, e a península de Lizard, em Cornwall, na costa meridional da Inglaterra. A moça iniciou a travessia dia 28 de novembro passado. Desde então dormiu uma média de apenas 30 minutos seguidos, num total de quatro horas por dia. O recorde ainda terá de ser ratificado pelo Conselho Mundial de Recordes de Velocidade em Navegação. Um representante do conselho presenciou do farol de Ushant quando o trimaran "B&Q" de Ellen, com 22,86 metros de comprimento, cruzou a linha imaginária. O primeiro-ministro Tony Blair e a rainha Elizabeth II enviaram mensagens felicitando a navegante.