Inglesa bate recorde mundial na Vela A navegadora inglesa Ellen MacArthur bateu, na segunda-feira, o recorde mundial de volta ao mundo num veleiro, com o tempo de 71 dias, 14 horas, 18 minutos e 33 segundos. A britânica superou a antiga marca do francês Francis Joyon, que era de 72 dias, 22 horas, 54 minutos e 22 segundos, estabelecida em 2004. A velejadora chegou com o trimarã Castorama B&Q ao seu destino virtual, uma linha imaginária entre a ilha de Ouessant, na França, e o Cabo Lizard, na Inglaterra, com uma vantagem de 1 dia, 8 horas, 35 minutos e 49 segundos em relação ao tempo de Joyon