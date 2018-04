Inglesa conquista ouro nos 800 metros A inglesa Kely Holmes ganhou nesta segunda-feira a medalha de ouro na prova dos 800 metros do torneio olímpico de atletismo. Holmes completou a distância em 1min56s38. A prata foi para a marroquina Hasna Benhassi, com 1min56s43, e o bronze para a eslovena Jolanda Ceplak , com o mesmo tempo. A veterana Maria Mutola, de Moçambique, foi quarta colocada com 1min56s51.