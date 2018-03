Inglesas dominam no pentatlo moderno A Inglaterra foi a grande campeã da segunda etapa da Copa do Mundo de Pentatlo Moderno Feminino, disputada neste sábado na Escola Naval e na Sociedade Hípica Brasileira. A atleta Georgina Harland conquistou o título, enquanto sua compatriota, Joanna Clark, ficou sem segundo. A polonesa Edita Maloszyc chegou em terceiro. Na briga por equipes, as inglesas também foram as vencedores, seguidas pela Polônia. Apesar de ter largado em 12º na corrida, a última e decisiva prova da competição, Georgina não teve dificuldades para vencer. No pentatlo moderno é feito uma espécie de ranking com base na pontuação obtida nas quatro primeiras provas: tiro, esgrima, natação e hipismo. A inglesa largou com 35 segundos de desvantagem para a líder, a grega Katalin Partics. Mas, logo na primeira passagem, já estava em primeiro. "Foi um dia fantástico. Estou satisfeita com meu desempenho", declarou a campeã, ressaltando que, agora, vai aproveitar o tempo livre na cidade para comemorar e descansar. Neste domingo, será realizada a final masculina, disputada nos mesmos locais da feminina. A entrada é franca e a competição integra o calendário de eventos preparatórios para o Pan Americano do Rio, em 2007. As provas de tiro, esgrima e natação são apresentadas na Escola Naval, enquanto hipismo e corrida na Sociedade Hípica Brasileira. A corrida, prova de encerramento, terá largada e chegada em frente à Hípica, com o percurso por ruas adjacentes, que terão o tráfego interditado entre 14 horas e 18 horas. Os horários das provas são os seguintes: tiro às 7h35; esgrima às 9 horas; natação às 12h40; hipismo às 15 horas e corrida às 17h20.